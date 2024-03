Águas de março: já são 288mm no mês e previsão é de mais chuva até quinta-feira em Alegrete

Os dados são de estações meteorológicas e satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Segundo a previsão com dados combinados das estações meteorológicas uma frente fria vai trazer grande mudança do tempo entre hoje e quinta-feira (21), com temporais de chuva intensa, raios e possíveis vendavais.

Num comparativo, as últimas chuvas ocorridas na cidade equivalem a um ou dois meses. Entre a sexta (15) e sábado (16), choveu 168mm, conforme dados colhidos pela estação automática de Alegrete do SGB/ANA.

De acordo, com a previsão do site meteorológico Climatempo nos próximos três dias a estimativa aponta cerca de 115mm. O ápice da chuva está previsto para quarta-feira (20), quando aponta 50mm para o município. O Rio Ibirapuitã estava 10m71cm, na medição das 10h, em processo de estabilização desde à noite de segunda (18), apresenta tendência de declínio, o problema é a previsão de chuva para os próximos dias.

O período de instabilidade em todo o Rio Grande do Sul traz alerta para possibilidade de chuva extrema e temporais com acumulados excepcionalmente altos de chuva no Oeste do estado. Até o dia 19, já havia o registro de 163 mm em Santana do Livramento em março de 2024, o que representa 146% da média normal para o mês. Em Livramento, choveu mais de 100 mm nos últimos dias e a previsão do tempo indica mais de 116 mm.