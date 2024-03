PRF em Alegrete coordena operação de transporte urgente para transplante renal

Share on Email

O paciente necessitava estar em Porto Alegre até as 5h da manhã de segunda-feira, 18 de março, para um transplante de rim.

A Secretaria de Saúde do município, ciente da urgência da situação, buscou auxílio junto à PRF para viabilizar o transporte de forma eficiente. Diante do solicitação urgente o PRF Fogassa e sua equipe, prontamente iniciaram a coordenação juntamente com a central em POA e ajustaram a logística.

Conscientes da extensa distância entre Alegrete e Porto Alegre, foi montada uma logística precisa. A primeira equipe partiu de Alegrete às 23h30, com o término da ação programado para as 3h30. A central da PRF estabeleceu uma rede de suporte, onde cada equipe estava preparada para assumir o trecho seguinte, assegurando a efetividade da escolta e a segurança do transporte.

O revezamento de equipes foi crucial para o sucesso da operação. A primeira equipe avançou até poucos quilômetros após Rosário do Sul, onde outra equipe já aguardava para dar continuidade à missão. Esse processo seguiu até Caçapava, Pantano Grande e Eldorado do Sul, onde a última equipe de policiais acompanhou o veículo da Secretaria de Saúde de Alegrete até o hospital em Porto Alegre.

A ação coordenada entre a PRF e a Secretaria de Saúde demonstra o comprometimento das instituições em assegurar o bem-estar e a saúde dos cidadãos. A rápida resposta e eficiência na organização logística garantiram que o paciente chegasse ao seu destino dentro do prazo estipulado, possibilitando o procedimento médico necessário. Essa colaboração exemplar ressalta o papel fundamental das forças de segurança e dos serviços de saúde em momentos críticos como este.