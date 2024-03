Acusado de matar Igor Sabino a facadas em posto de combustível irá a júri

O Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca, aceitou as acusações feitas contra o réu e encaminhou o processo para julgamento no Tribunal do Júri, através da Sentença de Pronúncia. No entanto, o magistrado afirmou que o réu, de 23 anos, tem direito a recorrer da decisão.

Ele responderá pelo homicídio triplamente qualificado de Igor Sabino Lopes. Conforme a acusação, o crime teria sido ocasionado por ciúmes da ex-namorada (motivo torpe), realizado com o uso de uma faca do tipo carneadeira (meio cruel), após surpreender e encurralar a vítima no fundo da área da loja (com recurso que dificultou a defesa do ofendido). Os golpes com a arma branca causaram a perfuração do pulmão esquerdo da vítima.

O crime ocorreu em outubro do ano passado, no dia 8, quando o acusado entrou no estabelecimento por volta das 23h40min e, dentro de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, teria praticado o crime com o uso de uma faca.

De acordo com o Ministério Público, autor da denúncia, o acusado viu a vítima no interior do estabelecimento e, surpreendendo-a, sacou uma faca. Encurralado embaixo de uma escada, a vítima foi golpeada com várias facadas na região peitoral. Depois, o homem fugiu do local.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico de urgência. Contudo, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.