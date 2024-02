Ainda é grave o estado de saúde da idosa atropelada violentamente na Zona Leste

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde de ontem(27), Séres Luiz Pintos Fernandes, esposo de Fátima Jussara Toscani Fernandes, de 62 anos, conversou com o PAT para repassar uma atualização sobre o estado de saúde da idosa que foi atropelada no último dia 21.

De acordo com Fernandes, a situação ainda é extremamente delicada, pois ela permanece na UTI. Fátima sofreu múltiplas fraturas, incluindo braço, cotovelo, joelho e costelas, além de uma perfuração no pulmão. Isso resultou na necessidade de uma cirurgia de emergência realizada na tarde de quarta-feira.

A vítima, costumava fazer o mesmo trajeto diariamente de segunda a sábado. O indivíduo responsável pelo atropelamento de Fátima na Avenida Tiaraju, na Zona Leste de Alegrete, foi preso preventivamente no dia 24. Ele fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

A família de Fátima está buscando justiça e espera que o responsável pelo ato seja devidamente responsabilizado.