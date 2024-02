Brigada Militar intercepta moto com indivíduo foragido

Share on Email

Apenado foi preso por rompimento da tornozeleira em Alegrete.

No dia 27, por volta das 19h15, após receber informações por meio do número de emergência 190 sobre um indivíduo que havia rompido sua tornozeleira eletrônica momentos antes, as autoridades avistaram o suspeito na garupa de uma motocicleta em movimento pela Avenida Eurípedes Brasil Milano.

Uma guarnição da Brigada Militar interceptou a moto, identificando o passageiro como um homem de 45 anos. Uma verificação nos registros revelou que ele estava sob custódia, com a tornozeleira eletrônica quebrada no momento da abordagem.

A tornozeleira foi encontrada em sua residência, localizada no bairro Capão do Angico. O apenado foi encaminhado à Delegacia de Polícia juntamente com o equipamento danificado.