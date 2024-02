Homem é preso com armas e jacaré abatido no interior de Alegrete

Durante a inspeção, foram encontradas duas armas de fogo dentro do veículo: uma espingarda Calibre 12, marca Boito, com registro, além de 19 cartuchos intactos e um deflagrado do mesmo calibre, e uma garrucha artesanal Calibre 22, desmuniciada, junto com cinco facas.

Ainda é grave o estado de saúde da idosa atropelada violentamente na Zona Leste

No interior do reboque, foram encontrados oito cães adultos da raça Dogo Argentino e um jacaré adulto abatido. Diante desses acontecimentos, todas as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Na DP, em contato com a Delegada de plantão, foi determinado registro simples e o homem liberado.