Ainda é tímida a presença de argentinos nos hotéis de Alegrete nesse verão

Na mesma época do ano passado, a entrada de turistas argentinos pela BR 290 em direção ao litoral gaúcho e catarinense era mais expressiva. O termômetro vem da rede hoteleira de Alegrete onde muitas famílias costumam passar a noite, antes de seguir viagem. De três hotéis pesquisados, sendo uma à margem da BR 290, dois informaram que o movimento é bom, porém esperam que melhore ao longo do mês de janeiro.

Desde a capital Argentina ou outras cidades do país vizinho são mais de 1.500 mil Km até as praias da ilha de Florianópolis. Grande parte desses turistas entra pela aduana na cidade de Uruguaina.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou, em dezembro de 2023, a cartilha bilíngue para condutores do Mercosul e países associados, durante a apresentação da Operação Rodovida 2023/2024, a maior ação do ano de enfrentamento aos acidentes de trânsito.

O material apresenta as principais regras de trânsito brasileiras, documentos obrigatórios, números de emergência e dicas para evitar acidentes. A Cartilha é digital e pode ser acessada via QR Code (nos idiomas portguês e espanhol). Segundo a PRF, a Secretaria Nacional de Trânsito, reunida com ministérios, desenvolveu a cartilha bilíngue para condutores do Mercosul devido ao aumento de turistas estrangeiros durante a temporada.