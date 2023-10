Ainda não foi normalizada a emissão de carteira de identidade em Alegrtete

Desde a semana passada que o posto do IGP de Alegrete não está fazendo carteira de identidades aqui na cidade pelo motivo de que a chuva de setembro afetou o telhado e a parte elétrica do serviço. Alegretensens questionam quando volta a normalidade e como fazem para emitir o documento. A responsável pelo serviço, aqui no Município, informa que a cidade mais próxima, no momento, para fazer a CI é Rosário do Sul.

O que está acontecendo aqui é a entrega das carteiras já prontas, ao lado do Posto do IML na Santa Casa. O problema no telhado já teve manutenção, mas a previsão de volta do serviço à normalidade ainda não foi definido e poderá acontecer na próxima semana.