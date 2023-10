Buscas a homem desaparecido no Ibirapuitã continuam nesta quarta-feira; e não há pistas da sua identidade

As primeiras tentativas de resgate foram realizadas pelo sargento Ramos e soldado Lucas, que enfrentaram dificuldades devido à forte correnteza. Apesar dos esforços, eles não conseguiram localizar o homem e basearam suas ações apenas em relatos de testemunhas.

No segundo dia, um bombeiro mergulhador de Rosário do Sul se uniu à operação, junto com o sargento Robson e o soldado Tavares. No terceiro dia, um segundo bombeiro de Rosário também se uniu à equipe, que contou com o Tenente de Ávila, soldado Moura e sargento Jocimar, utilizando um drone para auxiliar nas buscas. Durante todo o dia, a equipe realizou averiguação na água enquanto o drone sobrevoava a área em busca de pistas.

Até o momento, não há registro oficial de desaparecimento relacionado a essa ocorrência. Apesar da falta de resultados positivos, as autoridades decidiram continuar as buscas na quarta-feira. No entanto, não haverá mais o apoio de equipes de outras cidades no esforço de resgate.

