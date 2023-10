Dia do Idoso foi festivo e fraternal na Casa Lar Ari Vargas Paim

A instituição, que abriga 49 idosos do sexo masculino, é mantida por uma dedicada equipe de 23 funcionários, incluindo cuidadores, técnicos, nutricionistas e pessoal de higienização, além da colaboração inestimável de voluntários.

Ione Chagas, diretora do Lar, ressaltou a dependência vital dos idosos em relação ao amor e à atenção oferecidos pela equipe, já que muitos deles não contam com o suporte de suas famílias. A instituição recebe um repasse mensal da Prefeitura Municipal de Alegrete, mas enfrenta um custo mensal significativo, estimado em cerca de R$ 1.800,00 por idoso. Esta despesa, ressalta a importância crucial de doações e do apoio da comunidade.

Uma das necessidades mais urgentes do Lar do Idoso Ari Vargas Paim é a obtenção de leite. Diariamente, os residentes consomem um total de 49 litros de leite, tornando as doações desse produto essenciais para garantir o bem-estar dos idosos e a continuidade dos cuidados de qualidade prestados pela instituição.

Nesse cenário, a generosidade da comunidade desempenha um papel fundamental. Ana Lúcia Fernandes é uma das voluntárias que há anos realiza campanhas para auxiliar os idosos.

A Casa Lar do Idoso de Alegrete Ari Vargas Paim é um reflexo do poder transformador do apoio comunitário. As doações de leite e outros recursos não apenas ajudam a atender às necessidades básicas dos idosos, mas também proporcionam a eles um ambiente acolhedor e carinhoso, onde podem desfrutar de seus anos dourados com dignidade e respeito. O engajamento contínuo da comunidade é crucial para garantir que essa valiosa missão perdure, oferecendo um lar seguro e amoroso para os idosos de Alegrete.