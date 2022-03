Lei Municipal determina atualização cadastral de contribuintes, empresas e profissionais liberais

Share on Email

Comunicado aos contribuintes empresários e profissionais liberais.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, comunica a todos os contribuintes, empresários e profissionais liberais, que a partir deste ano todos deverão procurar o setor de fiscalização para confirmar as informações que compõem seus alvarás e lançamento de taxa de fiscalização 2022, em virtude da alteração acerca da Lei Municipal 063/2017.

Os trabalhos estão sendo executados diretamente com os contadores. Desta forma, os empresários devem entrar em contato com o seu profissional contábil para emissão do boleto da referida taxa, tendo vencimento em 30 de julho.

Já os profissionais liberais que não possuem contadores e as demais empresas, cujo contador pertence a outra cidade, deverão comparecer ao setor de fiscalização, localizado na Rua Luiz de Freitas, 151. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 3961-1717.