Segundo culto de militares evangélicos será neste domingo

O Grupo de Militares Evangélicos de Alegrete promove neste dia 22, o Culto dos Militares em Ação de Graças da Semana do Soldado. O ato religioso será as 19h no Templo da Igreja Assembleia de Deus na Rua Barão do Cerro Largo, com o Sgt Bombeiro Militar e Capelão e cantor Sérgio Pimentel da Cidade de Ijuí .

Este é o segundo culto reunindo militares das igrejas evangélicas da cidade que, agora na pandemia, tem um significado e objetivo ainda maior, observou Adão Roberto Rodrigues, coordenador.

Ele lembrou que muitos perderam familiares e amigos para a Covid- e isso faz com que tivessem, que se fortalecer ainda mais na fé. E, por outro lado, temos que estar focados em vivenciar a palavra da Biblia, porque os tempos exigem ainda mais de cada um nós, atesta Adão Roberto