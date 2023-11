Air Cooled, grupo de colecionadores de fuscas de Alegrete, faz bonito em Quaraí

Alegretense atinge 10 mil km de caminhada em mais de 70 países

Durante o sábado, o grupo alegretense participou de uma gincana vencendo algumas provas. No domingo, apesar da chuva, foi eleito o 2º maior grupo presente em número de participantes. A segunda edição do evento em Quaraí foi realizada no parque do Sindicato Rural e contou com cerca de 200 participantes. Colecionadores de carros do Brasil Uruguai e Argentina, de cidades da região como

Alegrete, Manoel Viana, Uruguaiana, Bela Union, Pelotas, Santana do Livramento, Porto Alegre, São Vicente do Sul, Rivera, Artigas entre outras estiveram na Fronteira, exibindo suas relíquias.

Panchito deixa uma rica contribuição à tradição gaúcha

Em Quaraí, o Air Cooled, participou com 7 carros e 16 participantes, onde lançou a realização do 1º Encontro de Fuscas, derivados, carros clássicos antigos e neo colecionáveis em Alegrete. O evento está marcado para os dias 4 e 5 de maio de 2024. A realização é do grupo de fuscas e o local ainda não foi definido.

Fotos: reprodução