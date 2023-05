Alarmes de duas agências bancárias acionam na madrugada em Alegrete

Durante a madrugada deste domingo(21), uma situação mobilizou as viaturas da Brigada Militar em Alegrete. Os alarmes das agências do Banco do Brasil e do Banrisul foram acionados, levando os policiais a se deslocarem rapidamente para as agências. No entanto, após verificação, nenhum indício de irregularidade foi constatado.

Segundo relato dos policiais, ao chegarem às agências bancárias, não havia nenhum gerente ou responsável presente para acompanhar a averiguação. Essa ausência levantou a hipótese de um possível problema técnico, que poderia ter desencadeado o acionamento indevido dos alarmes.

Os PMs, ao analisarem as dependências dos bancos, verificaram que tudo parecia estar em ordem. Não havia sinais de arrombamentos, danos físicos ou qualquer tipo de atividade suspeita. Diante dessa constatação, acredita-se cada vez mais na hipótese de que o incidente tenha sido causado por um problema técnico interno.

Embora a explicação técnica seja a mais provável, as autoridades não descartam a possibilidade de uma ocorrência suspeita, como uma tentativa frustrada de roubo ou vandalismo que não tenha deixado rastros aparentes. As agências bancárias são alvos frequentes de criminosos, o que justifica a resposta rápida da Brigada Militar diante do acionamento do alarme.