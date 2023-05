Semana Arrozeira vai colocar em debate as principais necessidades dos produtores

Alegrete se prepara para sediar a 14ª Semana Arrozeira, um importante evento voltado para a classe arrozeira do país. Com o tema “Novos Mercados e Políticas Públicas para o Futuro da Lavoura Arrozeira”, a Semana Arrozeira é organizada pela Associação dos Arrozeiros de Alegrete e ocorrerá de 28 de maio a 3 de junho de 2023, no Parque de Exposições Doutor Lauro Dornelles.

O presidente da entidade, Gustavo Thompson, destaca a importância desse evento para capacitar os produtores de arroz e discutir os problemas enfrentados pelo setor. A Semana Arrozeira busca abordar temas de interesse não apenas dos produtores de Alegrete, mas de todo o Brasil. Nesta próxima edição, o foco será na missão de fomento às exportações como uma alternativa para regular a oferta interna e garantir melhores preços aos agricultores.

Thompson ressalta que atualmente há um excedente de produção de arroz e que a exportação se tornou uma maneira de equalizar esse estoque e ajustar o preço no mercado interno. Alegrete, em particular, conta com uma área cultivada de aproximadamente 55 mil hectares com o cereal. Os principais destinos externos do produto são países latino-americanos, como Venezuela e Colômbia, além de países da América Central, incluindo Guatemala e El Salvador.

Anteriormente, esses países da região eram tradicionalmente compradores dos Estados Unidos. No entanto, com o aumento do consumo e a diminuição da produção nos EUA, o mercado se abriu para o mundo, permitindo que o Brasil conquistasse uma fatia desse mercado. Essa mudança representa uma oportunidade significativa para os produtores brasileiros de arroz, que buscam expandir seus negócios e aumentar suas exportações.

Durante a 14ª Semana Arrozeira de Alegrete, um ciclo de palestras técnicas será realizado, abordando diversos tópicos relacionados à lavoura arrozeira e aos novos mercados. Especialistas renomados no setor compartilharão seus conhecimentos e experiências, proporcionando aos participantes informações valiosas e insights para melhorar suas práticas agrícolas e explorar oportunidades no mercado global.

Além disso, o evento também contará com uma feira de negócios, onde empresas e fornecedores poderão apresentar seus produtos e serviços, estabelecendo parcerias e promovendo o intercâmbio comercial. A interação entre os participantes, incluindo produtores, especialistas, autoridades e representantes do setor, contribuirá para o desenvolvimento da lavoura arrozeira e para a formulação de políticas públicas mais adequadas às necessidades dos agricultores.