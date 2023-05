Mulher é agredida a pauladas no bairro Restinga

Uma mulher foi agredida a pauladas e ameaçada com faca; homem que tentou intervir também foi agredido.

No último dia 19, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica no bairro Restinga, em Alegrete. Ao chegar no endereço, os policiais contataram com a vítima de 32 anos que havia sido agredida pelo seu companheiro de 22 anos.

As agressões incluíam pauladas pelo corpo, puxões de cabelo e ameaças com uma faca. Além disso, um homem de 50 anos tentou intervir para auxuliar a mulher, acabou agredido com uma paulada no pescoço também.

A situação se tornou ainda mais grave quando a casa dele foi apedrejada, resultando em danos à cerca de madeira. Diante dos fatos, a guarnição encaminhou todas as partes envolvidas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receberem atendimento médico e realizarem exames. Posteriormente, elas foram apresentadas na Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA).

Na DPPA, em contato com a Delegada de plantão, o acusado foi autuado em flagrante pelos crimes de vias de fato, violência doméstica e dano. As medidas legais cabíveis serão tomadas para garantir a segurança da vítima e responsabilizar o agressor pelos atos cometidos.

A violência doméstica é um grave problema social que afeta muitas pessoas. É fundamental que casos como esse sejam prontamente denunciados, para que as vítimas recebam o apoio necessário e os agressores sejam responsabilizados por seus atos.