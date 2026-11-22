O trovador alegretense Aldori Moreira Tito conquistou um importante resultado no 39º Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (ENART), encerrado neste domingo, 22 de novembro, em Santa Cruz do Sul. Representando o CTG Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas, Aldori garantiu o terceiro lugar na modalidade Trova Estilo Gildo de Freitas, levando o nome de Alegrete ao destaque estadual.

Além da colocação no pódio, o artista esteve entre os dez melhores trovadores do Rio Grande do Sul e chegou à etapa final em duas modalidades: Trova Estilo Gildo de Freitas e Trova Campeira.

O resultado é mais um capítulo importante na trajetória de Aldori, que possui uma história de conquistas no tradicionalismo gaúcho. No ENART, já foi campeão da Trova Estilo Gildo de Freitas nos anos de 2012, 2014 e 2015. Em 2016, também conquistou o título na Trova de Martelo.

Após a participação no festival, Aldori fez questão de agradecer à patronagem do CTG Farroupilha pelo apoio recebido, especialmente pela ajuda de custo, que contribuiu para sua participação no evento. O trovador ressaltou a importância do incentivo da entidade aos artistas que representam o CTG e levam o nome de Alegrete aos grandes encontros do tradicionalismo gaúcho.

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Darcy Pereira também representou Alegrete na declamação

A presença alegretense no ENART também contou com Darcy Pereira, que representou o município na modalidade declamação. O artista esteve entre os dez destaques estaduais da modalidade, reforçando a participação de Alegrete em diferentes expressões da arte tradicionalista.

A trova e a declamação são manifestações importantes da cultura gaúcha, preservando a poesia, a oralidade e a identidade do povo rio-grandense.

Orgulho para o tradicionalismo alegretense

O 39º ENART reuniu milhares de participantes de diversas regiões do Rio Grande do Sul, entre os dias 20 e 22 de novembro, em Santa Cruz do Sul.

A conquista de Aldori Tito e a participação de Darcy Pereira demonstram a força dos artistas alegretenses e o trabalho desenvolvido pelas entidades tradicionalistas na valorização da cultura gaúcha.

Com o terceiro lugar na trova Estilo Gildo de Freitas, Aldori volta a colocar Alegrete entre os destaques do tradicionalismo estadual, levando consigo o reconhecimento pelo talento, pela dedicação e por uma trajetória construída ao longo de muitos anos dedicados à arte de improvisar versos.