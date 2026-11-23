O talento de Alegrete voltou a brilhar nos palcos da música nativista gaúcha. O cantor, músico e intérprete Filipi Coelho conquistou, neste domingo (22), o Troféu César Passarinho de Melhor Intérprete do 37º Reponte da Canção, realizado em São Lourenço do Sul.

O reconhecimento veio pela interpretação de Milonga em Mi Menor, composição de letra e melodia de Henrique Fernandes. A música também conquistou o primeiro lugar na Linha Campeira, tornando a participação de Filipi ainda mais especial.

A apresentação contou com o acompanhamento dos violonistas Luciano Fagundes, Yuri Menezes e Higor Estremera, que contribuíram para a construção musical da obra premiada.

A conquista no Reponte representa mais um importante momento na trajetória de Filipi, que vem consolidando seu nome entre os intérpretes de destaque dos festivais nativistas do Rio Grande do Sul.

Um ano de grandes conquistas

O reconhecimento no Reponte não é um fato isolado. Em outubro deste ano, Filipi também conquistou o prêmio de Melhor Intérprete no 10º Acordes do Pampa em Canção, realizado em Rosário do Sul, pela interpretação de Além da Paz do Galpão, composição de Felipe Oliveira e Fernando Saccol. A música também alcançou o primeiro lugar do festival.

Dois importantes reconhecimentos como Melhor Intérprete em 2026 demonstram a força de seu trabalho e a presença do artista em diferentes palcos da música regional gaúcha.

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Uma trajetória de dedicação à música gaúcha

Natural de Alegrete, Filipi Coelho construiu sua caminhada artística com participação em importantes festivais e conquistas que marcaram diferentes momentos de sua carreira.

Em 2009, conquistou o primeiro lugar e o prêmio de Melhor Intérprete na primeira edição do Canto Farroupilha de Alegrete, com a milonga É Bicho Mau, o Homem, de Maximiliano Alves e Pedro Trevisan.

Em 2011, recebeu o prêmio de Melhor Intérprete do ENART, na categoria intérprete solista vocal. No ano seguinte, demonstrou também sua versatilidade como instrumentista, conquistando o prêmio de Melhor Instrumentista no IV Canto Farroupilha. Na mesma edição, a composição Obra Prima, de sua autoria em parceria com Olivério Coelho, alcançou o primeiro lugar.

Em 2024, destacou-se na Califórnia da Canção Nativa, conquistando o prêmio de Melhor Intérprete com O Céu das Tormentas e a Calhandra de Bronze com Dos Valores da Alma. Também foi eleito Melhor Intérprete Masculino no Troféu Ronda dos Festivais.

Já em 2025, voltou a ser premiado no 17º Canto Farroupilha, em Alegrete, conquistando Melhor Intérprete com a música Pitanguita. Também integrou, ao lado de Cristiano Fantinel, a interpretação de O Tempo e o Vento, composição vencedora da 45ª Coxilha Nativista, em Cruz Alta, que também recebeu o prêmio de Melhor Arranjo Vocal.

Além dos palcos, o compromisso com a cultura regional

A atuação de Filipi vai além das apresentações competitivas. Como instrumentista e compositor, também participa de iniciativas que buscam valorizar a música regional e aproximar diferentes gerações de artistas.

Em novembro de 2026, apresentou o projeto Filipi Coelho Convida — Novos Acordes, reunindo nomes como Cristiano Fantinel, Jairo Lambari Fernandes, Guto Gonzales e Ricardo Bergha em uma proposta de encontros musicais, releituras e valorização da identidade cultural gaúcha.

Sua trajetória demonstra o envolvimento com diferentes dimensões da música: interpretação, composição, instrumentação e incentivo à produção artística regional.

Orgulho alegretense

A conquista do Troféu César Passarinho de Melhor Intérprete no 37º Reponte da Canção é mais um capítulo de uma história construída com dedicação, talento e amor à música gaúcha.

Ao levar sua interpretação aos grandes festivais do Estado, Filipi Coelho também leva consigo o nome de Alegrete, representando uma cidade de forte tradição cultural e musical.

Mais do que um troféu, o reconhecimento celebra uma caminhada artística consistente e a contribuição de um músico que segue valorizando, interpretando e renovando a música nativista.