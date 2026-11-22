A fiscalização de trânsito realizada na noite de sábado, 21, em Alegrete, teve como um dos principais destaques o número de condutores sem habilitação. Durante a Operação Balada Segura, seis motoristas foram autuados por não possuírem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ao todo, 180 veículos, entre carros e motocicletas, foram abordados. Desse total, 14 receberam autos de infração. Além dos seis casos de condutores sem habilitação, duas autuações estavam relacionadas ao consumo de álcool. As outras seis decorreram de diferentes irregularidades identificadas pelas equipes.

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A operação foi desenvolvida por meio de uma ação integrada entre a Brigada Militar, a Guarda Municipal e os agentes de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS), dentro do calendário de atividades do órgão para os municípios da Fronteira Oeste.

Embora o combate à combinação de álcool e direção seja uma das principais frentes da Balada Segura, os resultados da fiscalização em Alegrete evidenciam outra preocupação: a presença de pessoas sem habilitação na condução de veículos.

O dado reforça a importância das abordagens não apenas para verificar o cumprimento da legislação, mas também para identificar situações que podem comprometer a segurança de todos que circulam pelas vias públicas.

Com a atuação conjunta dos órgãos de segurança e fiscalização, a iniciativa busca reduzir comportamentos de risco, ampliar a prevenção e fortalecer a responsabilidade dos condutores no trânsito.