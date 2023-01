Alegrete 42ºC: mais um dia com temperatura acima da média nesta quarta

A quarta-feira (25) será muito quente em todo Estado, com tempo firme em quase todo o território gaúcho.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre uma forte onda de calor sobre o RS. O aviso vale desde a terça-feira (24) — quando em Alegrete, Quaraí e Uruguaiana, na Fronteira Oeste, marcaram 40,3ºC e 40,7ºC — e vai até o final da tarde de quinta (26).

O aviso indica que, durante esse período, a temperatura fica cerca de 5ºC acima da média. Na tarde de ontem (24), Alegrete registrou 40ºC.

Segundo o Inmet, a 3ª Capital Farroupilha já registrou na manhã desta quarta uma temperatura de 22ºC e a máxima pode chegar aos 42ºC. A possibilidade de chuva para hoje já foi empurrada para quinta-feira (26), que promete ainda mais calor. A mínima prevista é de 24ºC e a máxima sobe dos 40ºC novamente. A precipitação para quinta é de 1.1mm e o calorão não dá trégua.

A previsão indica para sexta-feira uma máxima de 43ºC e possibilidades de pancadas de chuva 0,4mm. O motivo do calorão segundo a Climatempo, é relacionada as condições climáticas do Rio Grande do Sul que são influenciadas por fatores meteorológicos entre Uruguai e o norte da Argentina.

Um exemplo disso é a massa de ar quente que está atuando no Estado e nos países vizinhos e faz com que as temperaturas fiquem elevadas.

Entre quinta e sexta-feira, uma nova frente fria deve avançar sobre o território gaúcho, provocando chuva, embora em volumes baixos, no entanto, o calor persistirá.

Foto: Rafael Echevarria Borba