Com G8 confirmado, rodada do Efipan vai definir confrontos das quartas de final

A noite de terça-feira (24), selou a 4ª rodada da fase classificatória do 42º Efipan. Matematicamente sem chances de classificação, o Universitário do Peru e o Flamengo de Alegrete, são os dois clubes eliminados do torneio.

Com isso o G8 ficou confirmado após os três jogos de ontem. O Defensor cresceu para cima do Palmeiras e fez 3 a 1 em cima do Verdão. Torterola, Pereyra e Roldan fizeram para os uruguaios. João Paulo descontou para os paulistas.

De boa campanha, o Olimpia fez mais uma vítima. Dessa vez, o Zequinha não segurou o bom time paraguaio. Ledesma abriu o placar e o São José empatou de pênalti cobrado por Lucca. Mas no segundo tempo, Orue Acosta e Ledesma deram números finais para a vitória do Olimpia por 3 a 1.

Encerrando a 4ª rodada, o Grêmio atropelou os eliminados peruanos. O tricolor fez 1 a 0 no primeiro tempo com João Pedro. Na etapa final o Grêmio ampliou com Fumaça, que marcou por duas vezes e Apucarana fechou mais uma goleada gremista no Farroupilha.

Grêmio com 10 pontos e saldo 12 lidera, o Defensor tem os mesmo dez pontos, mas o saldo é de 7. O Peñarol é o terceiro com oito pontos ganhos. A equipe do Olimpia está na quarta posição com sete. O Argentino Juniors e São José, ambos com seis pontos se diferenciam no saldo. O time gaúcho possui saldo negativo de dois gols, já os argentinos possuem saldo cinco.

O Internacional a uma rodada do fim da fase classificatória ocupa e penúltima colocação no G8 com 5 pontos conquistados e o Palmeiras é o oitavo com 4 pts.

Jogos de quarta-feira 25 de janeiro:

17h – Peñarol x Defensor

18h20min – Flamengo x Palmeiras

19h40min – Universitário x Argentino Juniors

21h – Grêmio x Olimpia

22h20min – São José x Internacional

Foto: Paulo Germano