Alegrete abre 103 vagas com carteira em novembro e acumula 419 no ano

A cidade de Alegrete criou em novembro 103 empregos com carteira de trabalho. No penúltimo mês do ano, foram 328 admissões e 225 desligamentos. É disparado o melhor resultado do ano para 3ª Capital Farroupilha.

O comércio voltou a liderar entre os setores finalizando novembro com geração de 66 empregos formais. Os setores de serviços gerou 21 vagas e o ramo de construção fechou novembro com a criação de 18 postos de trabalho. No negativo, o setor de indústria ficou no vermelho. Em novembro foram admitidos 27 e encerrados 34 postos de trabalho, ocasionando um saldo negativo de 7.

No ano, Alegrete acumula um saldo 419 empregos. Foram 3.230 admissões e 2.811 desligamentos. Já nos últimos 12 meses, ou seja, de dezembro de 2020 até o mês passado, o saldo cai para 411. São 3.498 admissões e 3.087 desligamentos.

O Rio Grande do Sul mais contratou do que demitiu pelo sétimo mês consecutivo. O Estado abriu 18.722 vagas com carteira assinada em novembro.

O saldo positivo em novembro ocorre diante de 112.378 contratações e 93.656 demissões no período. No ano, o Estado acumula abertura de 159.082 postos com carteira. No período de 12 meses, o montante está em 154.337.

Serviços liderou na geração de emprego em novembro entre os grupos presentes na pesquisa. O setor abriu 8.281 vagas no mês passado. Desde a reabertura maior das atividades, serviços vêm liderando na abertura de postos com carteira assinada. Na sequência, aparecem comércio com 7.051 vagas e indústria, com 2.033. Construção e agropecuária também ficaram no azul, mas com volume mais tímido.