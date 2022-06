Alegrete ainda não atingiu a meta de vacinação contra gripe

Com a chegada intensa do frio, aumentam as preocupações em se proteger das doenças respiratórias da época.

As unidades de saúde da Prefeitura com salas de vacina oferecem a aplicação do imunizante. No Centro Social Urbano e PAM Central, a vacinação e pela parte da manhã.

Alegrete, conforme o setor de imunizações da Secretaria da Saúde ainda não atingiu a meta do Ministério da Saúde que é vacinar 95% da poulação das faixas etárias de idosos e outros.

A Secretaria Harecelli Fontoura diz que estão chamando e alertando da importância da pessoas se imunizarem e se protegerem contra a gripe, porque o inverno recém está começando.

A segunda etapa da campanha contra a Influenza foi até 3 de junho. Ela é destinada aos seguintes públicos:

• Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias);

• Gestantes e puérperas;

• Povos indígenas;

• Professores;

• Pessoas com comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;

• Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

• Trabalhadores portuários;

• Funcionários do sistema prisional;

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

• População privada de liberdade.