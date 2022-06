Sesc Alegrete realiza debate sobre cultura negra no Pensamento Giratório

O Sesc Alegrete realiza no dia 9 de junho, a partir das 17h30min, o evento gratuito “Pensamento Giratório – Discussões entre Museu dos Meninos/RJ e Pretagô/ RS”.

O debate, será mediado pelo agente de Cultura e Lazer do Sesc Alegrete, Paulo Amaral, e acontecerá de forma virtual e totalmente gratuita.

Os interessados podem obter mais informações e realizar as inscrições pelo watts 55 9992305671.

O encontro on-line debaterá questões relacionadas a negritude a partir das obras do Museu dos Meninos, que consiste num acervo de 30 vídeo-depoimentos de jovens homens negros moradores do Complexo do Alemão.

Outro ponto da discussão será as ações da Cia Pretagô, onde, mediador e participantes, juntos, pensarão em estratégias para o futuro.

O Pensamento Giratório é uma das ações que acontecem através do Festival Palco Giratório Sesc, que promove o intercâmbio cultural, debate temas urgentes e valoriza a produção nacional.

Em Porto Alegre, a 16ª edição do evento aconteceu até o dia 29 de maio, com diversas apresentações de espetáculos presenciais, além de ações formativas on-line. Em 2022, a atuação em rede é o foco principal, oportunizando mais acesso aos serviços do Sesc e Senac como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

