Neste sábado tem mateada com distribuição de mudas de planta no Parque dos Patinhos

Neste sábado, a Secretaria de Meio Ambiente promove uma atividade especial dentro da Programção de Semana de Meio Ambiente.

A partir das 14h 30min, deste dia 4, está programado uma mateada com atrações musicais, feira de troca ( quem entregar um eletrônico ou agasalho) ganha uma mudinha de planta.

Haverá feirinha de atersanato, de pães e o SESC estará com atividades esportivas, o IFFar vai se fazer presente com a biblioteca pública com contação de histórias.

A equipe do Meio Ambiente aguarda a presença da comunidade neste sábado no Parque dos Patinhos.