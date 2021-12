Covid: Alegrete atinge a marca de 90% da população adulta com esquema vacinal completo

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, informa que 90% da população adulta encontra-se com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, segundo relatório vacinal atualizado pelo analista técnico de gráficos da SMS, Marco Dorneles Rego, juntamente com setor de epidemiologia, nesta sexta-feira, 10.

Na população adulta composta por 57.568 pessoas (100%), 55.429 (96,3%) já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 51.784 (90%) com o esquema vacinal completo.

A população geral possui 73.028 habitantes. 61.899, aproximadamente 85%, encontram-se vacinados com a primeira dose. Já 53.026, aproximadamente 73%, estão com o esquema vacinal completo.

“Atingimos uma marca importantíssima para a nossa terra. O momento é empolgante para todos nós alegretenses. A população adulta já se encontra na fase final do processo de vacinação, haja vista que 90% se encontra com o esquema completo de vacinação e também chegamos a 85% das pessoas vacinadas com no mínimo a primeira dose na população geral. Por isso, mais uma vez, reforço a todos este pedido. Não deixe de se vacinar! Demos mais um passo e caminhamos para a imunização completa no Alegrete”, destacou Márcio Amaral.