Confira as ofertas da Casa do Frango para esta segunda e terça-feira

Hoje, segunda-feira (13 de dezembro), a Casa do Frango está com excelentes promoções em vários setores e, você realizando suas compras a partir de R$ 100,00, além de aproveitar os ótimos preços, pode ganhar um cupom para concorrer aos prêmios da Promoção de Aniversário dos 20 anos da Casa do Frango.

O sorteio será realizado no próximo sábado, dia 18 de dezembro às 18 horas.

Não perca tempo, corre lá e aproveita!

Confira algumas das promoções:

• Pão de cachorro quente R$ 0,69 cada 100gr – 6,99 kg;

• Salsicha granel R$ 0,85 cada 100gr – R$ 8,50 kg;

• Molho Fugini ervas finas sachê 340gr R$ 1,15 a unidade;

• Charque picado tradicional Casa do Frango R$ 49,90 kg;

• Arroz Super Ecco Tipo 01 5kg – R$ 16,90 unid, OFERTA ESPECIAL, válida semana toda.

E lembre-se, R$ 100,00 em compras você ganha o cupom e já estará concorrendo aos seguintes prêmios:

1º prêmio:

Um boi gordo (novilho, peso aproximado de 180 kg);

2º prêmio:

Um capão gordo carneado (peso aproximado de 15 kg);

3º prêmio:

Um frango crioulo (peso aproximado de 5 kg) + Kit de produtos da Casa do Frango (linguiça, charque, costela e carvão);

4ª prêmio:

Um barril de chopp mais chopeira 30 litros, instalado na sua casa (Chopp Fronz);

5º prêmio:

Uma churrasqueira de latão completa (dois espetos simples, um espeto duplo, uma grelha, 5kg de carvão, 2kg costela, 1kg de costela).

Todos os prêmios, poderão ser convertidos em vale compras (valor sob consulta na retirada).

Participe!

Casa do Frango – Seu super do Baita Chão!

Facebook: Casa do Frango

Endereço: Bento Manoel, 189

Telefone: 3422 2929

Aline M. Kunz