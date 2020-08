Alegrete com pouco movimento no primeiro dia da Bandeira Vermelha

Compartilhe











Alegrete está em bandeira vermelha e nesta terça-feira(18), todos os serviços não essenciais devem estar fechados.

Em uma passada pelas ruas centrais da cidade o cenário mostra lojas fechadas e pouco movimento de veículos nas ruas.

Algumas lojas, em meia porta,alegam que é para que as pessoas possam fazer pagamentos. Também se pode perceber que umas lojas, mesmo fechadas, tinham colaboradores dentro do recinto.

Os poucos que estavam nas ruas levavam sacolas de mercados, estavam em farmácias ou lojas de celulares.

Neste dia 18 todo o comércio não essencial deve estar de portas fechadas. Já amanhã, quarta- feira, todas as atividades comerciais vão atender das 10h às 16h, dento do distanciamento controlado, previsto na Bandeira Vermelha pelo Governo do Estado.

A região passou a esta bandeira que indica alto risco de contaminação por coronavírus, portanto todos devem ter o máximo de cuidados.

Vera Soares Pedroso