Conselho Tutelar se posiciona em relação à morte do menino Márcio

Depois da comovente repercussão sobre a morte do menino Márcio dos Anjos Jaques e a informação de que o Conselho Tutelar estava acompanhando o caso, o presidente, por meio de uma nota à imprensa, declarou o seguinte:

O Conselho Tutelar de Alegrete vem a público esclarecer o que segue referente à criança Márcio dos Anjos Jaques, de um ano e oito meses.

Em nenhum momento o Conselho Tutelar recebeu denúncias de maus-tratos. No dia 17 de julho a mãe solicitou informações refente à guarda que estaria com o pai desde janeiro deste ano.

Como a mãe informou três endereços possíveis, o Conselho foi até os indicados, sendo que no último, na Avenida Caverá, foi localizado o tio paterno que afirmou que o pai não residia naquele local, mas que poderia dar o recado.

Alguns dias depois, o pai compareceu na Sede do Conselho Tutelar e foi informado do desejo da mãe em relação ao pedido da guarda. Como tratava-se de questões judiciais foram encaminhados à Defensoria Pública.

Esclarecemos que foram tomadas todas as medidas, pois a genitora, em momento algum, queixou-se dos cuidados do pai. Ela ressaltou que atualmente, está com a vida estabilizada e desejava ter o filho consigo.

Como não houve acerto entre às partes, foram encaminhadas à Defensoria Pública para às medidas cabíveis. Se houve negligência de algum órgão, isso será apurado durante o inquérito policial. Que a Justiça seja feita!

Conselheiros Tutelares:

Presidente Emir Lemes;

Celanira Bueno de Souza;

Luiz Carlos Pinheiros;

Daniela Domingues;

Márcia Rocha;

Geovana Madera.

Flaviane Antolini Favero