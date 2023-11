Delícias Caseiras, o sabor diferenciado em viandas e restaurante na Assis Brasil

Mais do que um almoço, Delícias Caseiras é o local onde você encontra aquela comidinha com sabor diferenciado e atendimento dos proprietários. A empresa da Ereni e Gilson Shutz começou no ramo de alimentação em sua casa, no bairro Santo Antônio. – Chegamos na cidade em junho de 2022, começando com apenas 4 viandas mensais.

Aos poucos, a experiente cozinheira diz que foram conquistando o povo alegretense, chegando a um pico de 240 viandas mensais. E o sucesso das viandas fez com que o casal expandisse seus negócios e, atualmente, se voltaram também para o ramo de restaurante; adquiriram o ponto da Ludmila Viandas, na Avenida Assi Brasil, e trocaram de endereço para melhor atender seus clientes.

Delícias Caseiras na Avenida Assis Brasil

Com oito pessoas na produção dos alimentos e cardápios variados, Delícias Caseiras está com 135 viandas mensais e o restaurante com buffet livre, por quilo, marmitex e prato feito. Além das cozinheiras, a empresa conta com quatro entregadores.

Delícias Caseiras espera você e, a partir do dia 12 de novembro, atendimento de domingo a domingo, inclusive feriados. Buffet livre com comidas caseiras, sobremesa e uma variedade de saladas e frutas.

Vem você também provar as Delícias Caseiras, na Avenida Assis Brasil, 482.