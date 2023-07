Alegrete disponibiliza vagas para o concurso do IBGE

No total, são 7,5 mil vagas em todo o Brasil. No RS, são 398 oportunidades no total sendo 4 para Alegrete. Os editais foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) e também estão disponíveis no site oficial do IBGE.

As vagas são para os seguintes cargos:

-Agente de pesquisas e mapeamento (360 vagas no RS/ 3 para Alegrete) Salário: R$ 1.387,50

-Supervisor de coleta e qualidade(38 vagas no RS/ 1 para Alegrete)- Salário: R$ 3.100,00

Para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, é preciso ter Ensino Médio completo. Já para supervisor de coleta e qualidade, ainda é necessário ter carteira nacional de habilitação (CNH) no mínimo categoria B. A prova, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 17 de setembro.

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do IBGE até as 23h de 19 de julho, e custam R$ 42,20. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro.

As seleções contam com prova objetiva, que têm caráter eliminatório e classificatório. Ela será aplicada no dia 17 de setembro, com duração de 3h30min. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro. Para as posições de supervisor de coleta e qualidade, o conteúdo abrange Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais e Geografia. Para agente de pesquisas e mapeamento, as questões serão de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.