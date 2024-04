Alegrete é destaque no Sapateio Nacional da Dança da Chula em Lagoa Vermelha

O evento recebeu centenas de competidores de diversos estados e até mesmo de Portugal. O evento nacional teve recorde de participantes como dos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Alegrete foi bem representado pelo Grupo Nativista Ibirapuitã – GNI, a Invernada Adulta do Ibirapuitã conquistou o bronze nas danças tradicionais (3° lugar), com os instrutores Rafael Machado e Tayara Carús, coordenado por Adriani Blaskesi, responsável pela categoria adulta.

Também brilharam no Sapateio, dois dançarinos do GNI. Heitor Oliveira de Almeida, participou na chula categoria juvenil, onde tinha 28 chuleadores, ele entrou no G-8 para a finalíssima de domingo, encerrando sua excelente apresentação em 5° lugar, segundo apurou o corpo de jurados. Talento nato, Heitor dança chula e invernada desde os 4 anos, conquistando troféu em vários rodeios. É muito dedicado, esforçado e focado em seus ensaios. Um apaixonado pela dança.

“Tenho um orgulho imenso do meu filho, por ele ser persistente e sempre acreditar nos seu sonhos, deixo isso bem claro para ele. Agradeço a Deus pelo filho que me deu. Sempre estarei junto com ele para o que precisar”, destacou a mãe Cláudia Oliveira. O outro destaque coube a Gustavo Chamorra Morais, que disputou na chula categoria adulta, uma das mais acirradas. Gustavo não conseguiu chegar na final, ambos são do GN Ibirapuitã.

