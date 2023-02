Alegrete e municípios da AMFRO entram na justiça pedindo suspensão do pagamento do piso do Magistério

Prefeitos e secretários de educação, finanças e administração de municípios da AMFRO estiveram reunidos, em Uruguaiana, na primeira reunião da AMFRO em 2023.

Dentre as pautas foi discutido, novamente, o pagamento do piso nacional do magistério instituído em 2022 por uma portaria pelo governo federal de 33%, em que a Prefeitura de Alegrete entrou com uma liminar suspendendo aplicação do reajuste, já que não tem base legal, explica o Secretário Rui Alexandre Medeiros. Este ano o governo federal publicou uma nova portaria com reajuste de 14,9%.

O secretário de educação e cultura, Rui Alexandre Medeiros diz que, desta vez, todos os municípios da AMFRO vão ajuizar uma ação pedindo a suspensão deste índice, visto que como o do ano passado não tem amparo Constituicional, atesta o Secretário.