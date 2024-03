Alegrete e o esporte perdem Astronauta, um grande talento do futebol

A família, que tem uma linhagem de talentos inegáveis, está de luto pela partida de Roberto Silveira, aos 69 anos. Sua partida deixou um vazio não apenas na família, mas também no coração daqueles que admiravam seu trabalho e sua dedicação ao esporte. De acordo com o irmão Edson Lima, conhecido como Pelé, o talentoso meio-campista estava hospitalizado há cerca de 20 dias na Santa Casa de Caridade de Alegrete, porém não resistiu a complicações no quadro de saúde e faleceu no dia 1º de março. A família não deu detalhes sobre a causa da morte.

Roberto, carinhosamente conhecido como “Astronauta”, recebeu esse apelido durante seus dias nos campos de futebol, uma referência à sua habilidade em flutuar com a bola nos pés e sua capacidade de alcançar alturas impressionantes em sua carreira. Residente do bairro Vila Nova, em Alegrete, Roberto era um verdadeiro cidadão do mundo do futebol, tendo deixado sua marca em diversos clubes de renome por todo o Brasil.

Sua carreira incluiu passagens marcantes pelas categorias de base do Internacional, onde teve a oportunidade de jogar ao lado de lendas como Falcão, Jair e Caçapava. Além disso, brilhou nos campos do São Paulo de Rio Grande, Vila Nova de Goiás, São Borja de São Borja, Brasil de Pelotas e Cruzeiro de Santiago. No entanto, foi em sua cidade natal, Alegrete, que Roberto deixou sua contribuição ainda mais profunda, participando ativamente do futebol amador tanto como jogador quanto como treinador.

Seu legado vai além das conquistas nos campos de futebol. Roberto foi um pai dedicado, deixando dois filhos gêmeos, Fernando e Joice, e uma adorável neta, Manuela. Além disso, sua influência estende-se à sua família, que é uma verdadeira dinastia do futebol brasileiro. Seu irmão, Edson Lima, mais conhecido como Pelé, também deixou sua marca nos grandes clubes, assim como os outros dois irmãos Romário Silveira Lima (o Romário Gaúcho), Renato Silveira Lima conhecido como Tia Joana, que começou sua carreira aos 15 anos no profissional do Grêmio e fez história no esporte.

O sobrinho, Sidnei Rechel da Silva Júnior, é outro exemplo do talento que corre nas veias da família Silveira. Reconhecido tanto nacional quanto internacionalmente, Sidnei fez sua marca nos campos da Europa e do Brasil, provando que o talento da família não conhece fronteiras.

A despedida de Roberto Silveira reuniu não apenas a família, mas também amigos e admiradores, para prestar suas últimas homenagens a um verdadeiro gigante do esporte. Em suas palavras, Pelé lembrou a todos da amizade e da conduta exemplar de Astronauta, enquanto Sidnei destacou seu incrível talento e personalidade cativante, que deixaram uma marca indelével em todos os lugares por onde passou.

Astronauta deixa um exemplo duradouro não apenas para sua família, mas para todo o mundo do futebol.