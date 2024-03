Brechó: alegretense busca recursos para realizar seu sonho de formação em técnico de enfermagem

Aos 45 anos, ela encontrou-se diante de algumas dificuldades financeiras que ameaçavam sua luta de se formar como técnica em enfermagem, em um curso realizado na cidade vizinha de Santiago. Por um momento, a sombra da desistência pairou sobre ela. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Uma corrente de solidariedade surgiu ao seu redor, oferecendo apoio e carinho em uma demonstração tocante de união comunitária, por várias pessoas que sugeriram um brechó solidário e ainda a auxiliaram com doações.

Na manhã de ontem(1º), Celia adentrou a redação do PAT, acompanhada por Lora, uma vozinha de 81 anos que ela atua como cuidadora. Lora, apesar de sua idade avançada, irradiava vigor e disposição, tendo subido corajosamente 53 degraus para estar presente. Com um sorriso caloroso, ela expressou seu afeto por Celia, afirmando que a considerava como uma filha, por isso estava ali para dar apoio. Essa relação especial entre elas já perdura há 14 anos, durante os quais Celia desempenha o papel de cuidadora, fortalecendo ainda mais os laços que as unem.

Para Celia, a vida sempre foi uma batalha. Ela recorda que mesmo enfrentando os desafios da maternidade e da responsabilidade familiar, ela nunca recuou. Recorda com clareza os dias em que, com os filhos pequenos nos braços, seguia em frente, deixando-os na escola para, em seguida, partir para realizar faxinas em diversas casas, antes de ser cuidadora. Essa foi sua forma de auxiliar no sustento de sua família.

Casada com Luiz André, conhecido como Gaúcho, padeiro da rede Vivo, e que também trabalha com limpeza de pátios, Celia e Luiz são pais de quatro filhos. Dois já são adultos, enquanto os outros dois ainda são menores. O apoio de Luiz é fundamental para ela, sendo seu parceiro e fonte de força nos momentos difíceis. No entanto, mesmo com esse apoio, a alegretense reconhece os desafios que enfrentam juntos.

Diante das dificuldades, a trabalhadora decidiu que não desistiria de seu sonho de se capacitar para ajudar e cuidar das pessoas, como faz com Lora. O brechó solidário tornou-se um símbolo de sua determinação e da generosidade de sua comunidade. Marcado para este domingo(3), a partir das 8h30 na pracinha entre a Avenida Alexandre Lisboa, Rua Tiradentes e Venâncio Aires, o evento promete oferecer roupas, acessórios e utensílios domésticos, graças à colaboração de muitas pessoas.

Para aqueles que desejam contribuir, mas estão distantes, Celia disponibilizou a opção do PIX, cuja chave é 008210370-48, embora pontue que a busca pelo espaço e venda dos produtos(brechó) é para demonstrar que deseja apenas concluir o curso, fazendo isso de forma honesta. Cada gesto de solidariedade é valorizado por ela, que se emociona ao ver o apoio recebido.