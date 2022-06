Alegrete e região bateram recorde em produtividade na colheita do arroz

O Instituto Rio Grandense do Arroz considera encerrada tecnicamente a safra do arroz 2021/2022.

O último levantamento da autarquia aponta que 927.009 hectares foram colhidos dos 957.185 hectares semeados no Estado.

A produção no RS atingiu 7.708.229 toneladas. O levantamento também revelou uma área perdida de 30.176 hectares no Estado.

Sobre a produtividade no Rio Grande do Sul, foram elaboradas duas médias. Sobre a área colhida 8.315 quilos por hectare e sobre a área semeada 8.053 quilos por hectare.

O dado interessante que o município de Alegrete que integra a regional Fronteira, juntos com os demais municípios da região bateram recorde na produtividade entre as demais regionais do Estado. Foram produzidas 2.228.967 toneladas do grão.

Por outro lado, registrou uma área perdida de aproximadamente 26.599ha, foram semeados 284.654ha e colhidos 258.055ha.

A produtividade da área colhida na Fronteira alcançou 8.637kg/ha, já a produtividade por área semeada foi de 7.830kg/ha.