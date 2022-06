Homem é gravemente ferido a golpes de facão e deixado em pátio de residência

Share on Email

Um homem foi agredido com vários golpes de facão na Vila Nova, em Alegrete.

Ele está internado na Santa Casa de Alegrete e o quadro de saúde inspira cuidados.

Segundo informações, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na rua Vereador Carbonel, no bairro Vila Nova, sob a denúncia de que a vítima estava caída em um pátio, nos fundos de uma residência e, apresentava vários cortes na face, na cabeça e um dedo tinha sido decepado.

No endereço, os policiais constataram a veracidade do fato e acionaram a ambulância do Samu, que estava em outro atendimento. Por esse motivo, o homem foi conduzido pela viatura ao hospital.

Ele foi acompanhado de um familiar. O suposto autor das agressões não foi localizado, contudo, o nome de um suspeito foi repassado aos policiais.

O registro foi realizado na Delegacia de Polícia como lesão grave.