Conforme dados colhidos na manhã de quinta-feira (9), na planilha da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, o município de Alegrete está entre as cidades que mais avançam na imunização de sua população.

A vacinação em Alegrete na quinta-feira imunizou aquelas pessoas que tinham agendamento para o dia 14 de setembro, antecipando em cinco dias o ciclo vacinal.

Entre as outras 10 cidades que integram a 10ª CRS, o município de Alegrete é o terceiro que mais vacinou sua população. Atrás de Santa Margarida do Sul que tem uma população de 2.562 e atingiu 101% com a 1ª dose. A cidade de Maçambara com 4.587 habitantes havia atingido 75,5% da população com a dose 1.

No entanto, Alegrete com uma população de 73.589 atingiu um percentual de 74,8% com a imunização em primeira dose. O município já recebeu 87.717 doses e vacinou 85.686, somente em primeira dose são mais de 55 mil pessoas, segundo dados apresentados pela 10ª CRS na manhã de quinta-feira.

Para a coordenadora regional Heili Temp, os números estão excelente para o município. Ela credita o avanço ao trabalho da secretaria de saúde em conjunto com a rede.

Outro ponto destacado pela coordenadora é que esses percentuais são baseados na população geral dos municípios, se fossem levados em consideração somente os grupos vacináveis, Alegrete teria números mais expressivos na imunização de seus habitantes.

Num comparativo com a segunda dose, a cidade de Alegrete atingiu 44,1% da população com as duas doses. A frente só a cidade de Manoel Viana que está com 44,5 de seus habitantes imunizados. A cidade de São Gabriel com 62.105 habitantes também atingiu 44,1%, com as duas doses já são 27.366 pessoas. Alegrete vacinou com as duas aplicações 32.427 pessoas.

A 10ª CRS alcançou 70,7% da população total das 11 cidades com a aplicação da primeira dose e dos habitantes que completaram o esquema vacinal na região o percentual é de 39,4%.