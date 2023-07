Ilva Goulart é oficialmente a nova presidente do MTG

Na noite de sexta-feira (30), como já havia sido anunciado pelo PAT, a alegretense Ilva Maria Borba Goulart recebeu o aval do Conselho Diretor do MTG para assumir o cargo de presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, que ficou vago com o falecimento de Manoelito Carlos Savaris. Assumiram também, os cargos vagos de vice-presidente de Administração e Finanças, Haroldo Teixeira, e de tesoureiro geral, Rafael Santos.

Ilva, que ocupava o cargo de vice-presidente de Administração e Finanças da entidade, assumiu automaticamente a função deixada por Savaris, conforme determina o Estatuto do MTG. Durante 13 gestões, ela foi coordenadora da 4ª Região Tradicionalista e também fez parte do Conselho Diretor. Ao longo da trajetória sua dedicação foi reconhecida ao receber a “Medalha do Mérito Tradicionalista Barbosa Lessa”, em 2016, mesmo ano em que recebeu o “Troféu Germinar 2016” e o “Diploma Mulher Cidadã” (2019), pela Câmara Municipal do Alegrete.

Em parceria com Sonia Abreu, Lilian Argentina Braga Marques e Maria Izabel Trindade de Moura, foi coautora do livro de Indumentária Gaúcha do MTG. Experiente palestrante, Ilva desempenhou importante papel no cenário Cultural do Rio Grande do Sul. Foi fundadora e patroa do Grupo Nativista Ibirapuitã, além de posteira cultural do CTG Aconchego de Caranchos e da 4ªRT.

Com a posse de Ilva como presidente, o Conselho escolheu o tesoureiro Haroldo Jose Teixeira para ocupar o antigo cargo dela, e Rafael Santos para o de tesoureiro geral do MTG.