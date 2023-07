Escolas vão ter curso sobre cultura tradicionalista no Museu do Gaúcho

Dentro da programação do Museu do Gaúcho será realizado no próximo dia 14 de julho, o II Curso de Aplicação do Ensino de Cultura Tradicionalistas nas Escolas, voltado aos professores, multiplicadores da Rede Municipal Estadual e Tradicionalista da 4ª RT.

Para atender à demanda do município em implementar disciplinas sobre cultura regional, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio do Museu do Gaúcho e Memorial do Alegrete “Icaro Ferreira da Costa” em Alegrete, com apoio da 4°RT e o Conselho Municipal de Políticas Cultural firmaram parceria e realizam o II Curso de Aplicação do Ensino de Cultura Tradicionalistas nas Escolas”.

Serão ministradas palestras com a seguinte temáticas: Símbolos do Rio Grande do Sul (Cívicos e Sociais), folclore, indumentária gaúcha, história do Rio Grande do Sul, história do Alegrete, aplicação pedagógica na escola, Semana Farroupilha/Festejos Farroupilhas 2023 “Centenário da Revolução de 1923” , patrono



