Kako, um Ferreira da Costa apaixonado por fotografia, morreu aos 65 anos

Um apaixonado pela fotografia – assim resume-se o alegretense que tinha a sua assinatura KFC/ Alegrety, em sua arte.

Antônio Carlos Trindade Ferreira da Costa, conhecido como Kako, era um exímio fotógrafo que se dedicou à fotografar rostos de mulheres. Com grande projeção, ele participou de várias exposições no Brasil : São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Natal, João Pessoa entre outras, além do Uruguai – por três vezes em Riveira. Ele faleceu na noite do último dia 5, na Santa Casa de Alegrete, onde estava hospitalizado desde que sofreu um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), no domingo(2).

Kako era muito conhecido na cidade, tinha seu jeito peculiar e estava sempre narrando alguma história. O irmão, Fernando Jorge Ferreira, falou com a reportagem e pontuou que ele tinha muito talento e paixão pela fotografia. O início de tudo foi em meados de 1973 quando a família mudou-se para Porto Alegre, devido a sequência nos estudos dele e dos irmãos.

Já em 1976, Kako começou o esboço em fotografia com a máquina do pai, Antônio Carlos Maciel Ferreira, uma Yashica, ele foi “pegando” gosto e adquiriu sua primeira máquina profissional. Foi então, que em um estilo único e totalmente autoral de captar as belezas, se dedicou a registrar o rosto de mulheres. A fotografia visa registrar memórias em imagens, é a essência da sensibilidade no olhar de quem retrata momentos únicos. Com essa bagagem, o alegretense que atualmente residia no Casarão da Gaspar Martins, herança da família, também tinha residência em Porto Alegre.

“Kako sofria de Depressão e há alguns anos já tinha parado de fotografar, mas deixou um grande acervo de fotografias, inclusive de modelos famosas”- comentou o irmão. O alegretense tinha vários cursos em fotografia e era membro da Associação Brasileira de Fotógrafos Profissionais, sua assinatura era: KFC / Alegrety.

As últimas homenagens a Antônio Carlos Trindade Ferreira da Costa, foram realizadas na Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, Centro. O sepultamento ocorreu às 17h, de quinta-feira(6), no Cemitério Público Municipal em Alegrete.