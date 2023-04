Polícia apreende meia tonelada de carne e prende dois homens em flagrante, em Manoel Viana

Em operação de fiscalização, mais de meia tonelada de carnes sem procedência e imprópria para o consumo foi apreendida em Manoel Viana. Duas pessoas foram presas em flagrante.

Na manhã de quinta-feira (20), a Polícia Civil, por meio da DECRAB-ALEGRETE, sob a coordenação do Delegado Daniel Severo, em ação conjunta com a Inspetoria Veterinária Estadual, e contando com o apoio de agente da Delegacia de Manoel Viana, realizou fiscalização em estabelecimentos comerciais do Município. Para além de mais de meia tonelada de carne fracionada sem procedência, sem fiscalização sanitária e impróprias para o consumo, foi identificado local de abate clandestino de animais no interior de Manoel Viana, que operava para fins comerciais.

A ação foi levada a cabo a partir de denúncias anônimas, que após foram checadas, de que havia extenso comércio de carnes sem procedência e impróprias para o consumo no Município.

No curso das diligências, duas pessoas foram presas em flagrante, pela prática de crime contra as relações de consumo. As investigações prosseguirão para aferir a responsabilidade criminal ambiental pelo abatedouro clandestino e para esclarecer se as carnes apreendidas advieram de animais que foram objeto de agibeato.