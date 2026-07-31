Elevação do rio Ibicuí interrompe travessia da Balsa do Mariano Pinto

A travessia da Balsa do Mariano Pinto, localizada sobre o rio Ibicuí, na RS-566, está com as atividades suspensas por tempo indeterminado. A interrupção foi anunciada pela Diretoria da Associação dos Moradores e Amigos do Mariano Pinto (AMMAI), responsável pela operação da embarcação.

De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada em razão da elevação do nível do rio Ibicuí, o que impossibilita a realização da travessia com segurança. Conforme o monitoramento, o rio segue em elevação e se aproxima da cota de atenção, fixada em 7,50 metros, o que mantém o alerta para a região e exige acompanhamento constante das condições de navegação.

A medida busca preservar a integridade dos funcionários, tripulantes e usuários que utilizam diariamente o serviço. A AMMAI informou que, neste momento, não há previsão para a retomada das atividades e pediu a compreensão da população diante da situação.

A Balsa do Mariano Pinto é considerada uma das principais ligações entre os municípios de Alegrete, Itaqui e Maçambará, atendendo motoristas que trafegam pela RS-566. Situada a mais de 60 quilômetros da área urbana de Alegrete, a travessia é o único ponto de passagem sobre o rio Ibicuí naquela região e adjacentes

A suspensão da operação provoca impactos diretos na mobilidade e na economia regional. O local é utilizado diariamente por veículos leves, caminhões, máquinas agrícolas e trabalhadores rurais, sendo um importante corredor logístico para o agronegócio.

Além de atender os três municípios da Fronteira Oeste, a travessia integra um corredor de transporte utilizado em rotas que conectam diferentes regiões do Mercosul, facilitando o deslocamento entre Brasil, Argentina e Chile.