Indivíduo furta cerveja de bar e é preso pela BM

Segundo os policiais militares, na madrugada de terça-feira(31), o proprietário do estabelecimento comercial acionou a guarnição e destacou que o acusado vestindo camiseta do grêmio entortou uma cerca e, pelas grades, furtou algumas cervejas.

Na sequência, saiu do local, mas logo os policiais realizaram buscas e abordaram o indivíduo, que possui inúmeros antecedentes policiais. Foi encontrada com ele, uma sacola contendo as 11 latas de cerveja.

Diante dos fatos o homem foi encaminhado à delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante .