Alegrete ganha 20 vagas com carteira assinada em junho, mostra Caged

O município de Alegrete mais contratou do que demitiu no mês de junho. É o que mostra dados divulgados na última quinta-feira (27) pelo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Depois de um maio negativo em três principais setores dos cinco maiores, quando registrou o fechamento de 97 postos de trabalho, o município reagiu em junho. No sexto mês do ano, foram 366 admissões e 346 desligamentos, resultando a criação de 20 empregos formais com carteira assinada (sem ajuste). O saldo positivo foi puxado pelo setor de Serviços (22), Construção (11) e Agropecuário (3), foram criados 36 postos de trabalho entre estes setores, no entanto a Indústria e o Comércio juntos cessaram 16 postos de trabalho.

Coube ao Comércio encerrar 15 contratos, iniciou junho com 98 admissões e encerrou o mês desligando 113. Já a Indústria teve 42 admissões e 43 desligamentos em junho. O setor de Serviços foi o que mais contratou e o que mais demitiu em junho. O setor admitiu 117 e desligou 95. A Construção teve 32 admissões e 21 desligamentos. Já o setor Agropecuário criou três empregos em junho, com 77 contratações e 74 demissões.

No acumulado do ano, o município contabiliza 2.576 admissões e 2.387 desligamento, com a criação de 187 postos de trabalho no 1º semestre. Já nos últimos 12 meses, de julho de 2022 até junho 2023, são 4.866 admissões e 4.422 desligamentos, um saldo de 444 empregos formais com carteira assinada nos últimos doze meses.

À nível estadual, o Rio Grande do Sul registrou perda de 211 vagas de emprego com carteira assinada no mês de junho, O resultado negativo é o saldo entre as 112.240 contratações e as 112.451 demissões registradas no Estado.

O destaque positivo do levantamento foi o setor de serviços, que teve saldo positivo de 5.632 empregos. Foram 45.656 contratações e 40.024 demissões ao longo de junho. Todos os demais setores apresentaram resultados negativos. O pior saldo foi do setor agropecuário, com a perda de 1.196 empregos formais. A indústria perdeu 3.305 empregos. A construção teve redução de 828 vagas. No comércio, o saldo foi negativo em 514 empregos.

No país, o saldo de junho foi positivo. Foram criadas 157.198 vagas de trabalho com carteira assinada. O setor de serviços foi o destaque, com a criação de 76.420 empregos. Todos os setores tiveram resultado positivo no Brasil. A agropecuária teve saldo positivo de 27.159. Só três Estados tiveram perda de empregos. Além do Rio Grande do Sul, Paraíba e Roraima fecharam vagas.

