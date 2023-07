Vereador Itamar chama de fake news afirmações da defesa de Bocão sobre valores que beneficiam a SAAIA

No sábado(29), uma manifestação da defesa do ex-vereador Fábio Perez, Bocão, em relação à cassação que ocorreu na última sexta-feira(28), na Câmara de Vereadores, quando em votação atingiu um expressivo número de votos a favor, citou o nome do vereador Itamar Rodriguez em relação a uma emenda impositiva. Diante disto, o PAT recebeu neste domingo(30), uma nota com o posicionamento do vereador or. Veja a seguir:

Diante das colocações da Defesa do Vereador Bocão acerca do processo de cassação que tramitou na Câmara Municipal, cabe-nos alguns esclarecimentos a bem da verdade e da real condição dos fatos levantados de forma leviana e sem o devido fundamento, o que parece ser inerente da parte de quem assina a nota encaminhada ao Portal Alegrete Tudo.

No que tange a destinação de recursos financeiros na ordem de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) a Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência para qualificação dos espaços de atendimento e ações socioeducativas, cabe nos esclarecer que o plano de trabalho teve aprovação juntamente com referida Emenda Impositiva no Legislativo Municipal, e atualmente está na fase da análise técnica para sua execução nos órgãos competentes da Administração pública a quem cabe garantir a viabilidade. Devemos dizer ainda que a destinação dos recursos financeiros são especificamente para custeio de despesas permitidas na legislação e de acordo com as normas estabelecidas para a sua avaliação e monitoramento.

Causa-nos estranheza quando são gerados tais factoides, uma vez que a Organização Social em tela está em pleno e regular funcionamento, ocupando espaço da antiga Creche Santa Terezinha, possuindo um comodato do prédio com o compromisso de manutenção e adequação da estrutura que compreende 1.800 metros quadrados.



A Sociedade Alegretense de Apoio a Criança e Adolescência – SAAIA, detém toda a documentação necessária para receber inclusive aportes financeiros do Poder Público e bem como já mantém parcerias com Órgãos e Entidades Municipais, Estaduais e Federais, inclusive mantem convênios com a Justiça Estadual, Justiça Federal e Ministério Público do Trabalho – MPT, para desenvolvimento de ações e oferta de serviços em três eixos a saber, Assistência Social, Educação e Saúde. Com foco no Transtorno de Espectro Autista – TEA mantém o acolhimento familiar com Equipe Multidisciplinar formada por profissionais voluntários.



Atendimento Domiciliar aos Idosos – ADI, realizada por Equipe Técnica de referencia, (serviço único no município mantido pela SAAIA) Fortalecimento de Vínculos – ofertando palestras e oficinas voltadas à capacitação na geração de emprego e renda, tendo como público alvo aproximadamente 78 famílias

assistidas. Toda tentativa de denegrir a imagem da instituição é um ataque covarde a comunidade que dela se beneficia, é preciso dizer que o que está em questão é uma forma covarde de tentar atacar o trabalho deste parlamentar. Quanto ao fato do litígio trabalhista desconheço o processo em que este referido prédio encontra-se alienado, outro sim, quanto ao fato de residir na área residencial deste complexo um servidor do Legislativo, desconheço legislação que proíba ou que vede tal fato, esclarecendo que este assunto é de economia interna e de competência exclusiva da diretoria da Organização.



Tranquilizo a comunidade em especial aos parceiros e usuários dos serviços, em dizer que na seara que compete já estamos buscando a reparação de todo e qualquer dano que tais Fake News estejam causando e gerando eventuais prejuízos à imagem dos envolvidos.

Ver. Itamar Rodriguez

Bancada Progressista