Alegrete ganha notoriedade com expoentes do padel

Alegrete vem tendo notoriedade no cenário do padel com a formação e exportação de atletas e técnicos da modalidade. O esporte é uma febre e um grande número de desportistas praticam a modalidade no município.

O técnico da Seleção Brasileira de Padel é alegretense. Patrick Vaz Leães, é o responsável por treinar boa parte dos atletas que atuam na modalidade e residem em Alegrete. O treinador ressalta que o esporte sempre foi muito praticado no município e com o passar dos anos, esse número só aumentou.

Gabriel Almeida número 12 no ranking brasileiro de padel, também é alegretense. O atleta pratica o esporte desde os primeiros anos de vida e com o transcorrer do tempo fez disso sua profissão. Atualmente, o padelista é o mais bem ranqueado do município, sendo frequentemente convocado para período de treinos na Seleção Brasileira. A nível nacional, o alegretese João Pedro Flores, que reside em Santa Catarina, é o atual número 1 do ranking. Ele faz dupla com o conterrâneo Stefano Flores que também ocupa primeiras colocações no topo dos padelistas do Brasil.

Os dois apontam que com o crescimento da mobilidade, o surgimento de novos talentos é inevitável. O técnico salienta que alguns jovens de Alegrete já vêm sendo convocados para as seleções de base. Hoje em dia, com as estruturas que temos no município, a rápida lapidação deles naturalmente eleva a condições melhores de destaque no cenário do padel, disse Patrick.

Além deles, Lucas Campagnolo é o número 18 do mundo na categoria. O alegretense foi treinado e vivia no mesmo ambiente que os entrevistados. Aos 15 anos, o atleta resolveu estudar fora e logo já foi morar na Espanha, onde reside atualmente. Campagnolo disputa os principais campeonatos da categoria pelo mundo e sempre que pode ressalta a importância da sua origem.