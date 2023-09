Projeto Mundo dos Sabores, do Demétrio Ribeiro, foi uma deliciosa viagem pela culinária global

A iniciativa “Mundo dos Sabores”, desenvolvida pela área de linguagens em colaboração com os alunos do 2⁰ ano do Ensino Médio da Escola Demérito Ribeiro, apresentou uma jornada de descoberta e entendimento das diversas culturas e costumes ao redor do mundo. No dia 29/08, os trabalhos resultantes desse projeto foram apresentados, com a intenção clara de ampliar horizontes e mergulhar em um mosaico de tradições culinárias únicas.

O núcleo do projeto baseia-se na convicção de que a comida transcende barreiras culturais e atua como um elo de conexão entre as pessoas. Em cada região, país ou cultura, as preparações alimentares refletem a riqueza e a individualidade de uma sociedade. O “Mundo dos Sabores” se propôs a explorar essa gama diversificada de gostos, indo além dos sabores cotidianos conhecidos pelos alunos.

Os participantes foram divididos em grupos, a cada um atribuída a responsabilidade de mergulhar em uma cultura ou país específico. Através de pesquisas aprofundadas, leitura de materiais relevantes, investigações online e diálogos diretos com habitantes nativos dessas regiões, os alunos obtiveram insights sobre as tradições culinárias e os costumes associados.

A etapa culminante do projeto envolveu demonstrações práticas. Cada aluno teve a oportunidade de preparar um prato típico do país que investigaram. Essas apresentações não apenas ofereceram uma experiência culinária sensorial, mas também serviram como veículo para compartilhar conhecimento e celebrar a multiplicidade cultural.

Os eventos “Mundo dos Sabores” se manifestam como um tributo à diversidade e têm o objetivo de fomentar a harmonia social. A culinária, considerada uma linguagem universal, se torna o meio pelo qual a integração e o entendimento mútuo são promovidos.

Ao participar desse projeto, os alunos não apenas enriqueceram seu conhecimento, mas também expandiram sua perspectiva e compreensão em relação às variadas culturas globais. Valores de tolerância e respeito ganharam destaque, à medida que os alunos exploraram a riqueza da identidade culinária de cada país. Além do aspecto cultural, o projeto contribuiu para o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, colaboração em grupo e senso de responsabilidade.

Os aprendizados adquiridos por meio do projeto “Mundo dos Sabores” são considerados cruciais para a formação global dos alunos. O compromisso com a diversidade e a construção de uma sociedade mais inclusiva e tolerante se firma como um pilar essencial na educação proporcionada pela Escola Demérito Ribeiro.