Santa Casa implementa sistema de controle e otimização de toda operacionalização do hospital

O período de implantação será de aproximadamente 8 meses, tempo em que todos os registros, desde o ingresso até a saída do paciente, passando por todos os setores do hospital, serão transcritos em novo formato, o que facilitará uma gestão de qualidade, através de indicadores de gestão estratégica informatizada. Será feito o possível para que os usuários não percebam essa implantação e/ou mudança, porém em algum momento poderão ocorrer situações de atraso e lentidão no atendimento aos usuários e pacientes do hospital. “Pedimos a compreensão da população, visto que essa mudança vai trazer melhorias no atendimento e economia para o hospital”, conforme explica a diretora operacional da Santa Casa, Tailise Ribeiro Lemos.

“Nossa equipe de TI, juntamente com a empresa terceirizada responsável pela operação, estarão dedicados para fazer a mudança da forma mais ágil e segura possível”, afirma. “O resultado disso será o melhor atendimento ao paciente, utilizando as melhores práticas do ambiente hospitalar”, garante.

Entre as principais melhorias oferecidas pelo novo sistema, estão a unificação de dados. Para Cristiano Paiva Alves, supervisor de TI da Santa Casa, esta é uma tecnologia de ponta e já é usada por grandes hospitais do Estado, como Moinhos de Vento, Mae de Deus e Hospital da PUC, de Porto Alegre. “Essa mudança também será cultural, uma vez que teremos inclusive a diminuição do uso de papel e de outros materiais”.

A empresa responsável pelo novo sistema e pela implantação do mesmo, tem mais de 36 anos de atuação no segmento de gestão informatizada em saúde. A MV Sistemas e sua equipe de consultores estiveram nessa semana apresentando o novo processo aos funcionários da Santa Casa e estarão em consultoria permanente no hospital, até que o novo sistema esteja 100% em uso. Marcela Prates Wunderlich, gerente de projetos da MV Sistemas garantiu que esse upgrade na tecnologia do hospital trará muitos benefícios para funcionários e pacientes. “Durante esse período, faremos treinamentos aos usuários chaves do sistema, a partir de consultorias mensais, com simulações e configurações de cadastros e tabelas”, explica.

Acidente entre duas caminhonetas na Avenida Eurípedes Brasil Milano

Outras novidades são o armazenamento de dados em nuvem, dispensando o uso de servidores locais, minimizando as manutenções, sustentação e monitoramento contínuo do ambiente.