Alegrete já está com gasolina mais cara

Em alguns postos se formaram filas para aproveitar os preços antes da mudança de valor.

Uma pesquisa com quatro postos de Alegrete verificamos como era o preço e quanto passou com este aumento.

No posto Caverá a gasolina comum era R$ 6,49 e passou a R$ 7,29; aditivada passou de R$ 6,69 a R$ 7,49 e o diesel R$ 5,76 e R$ 6,79 o litro.

Por que não se confirmou novo surto de Covid após Campereada e Carnaval

No Buffon os preços passaram de R$ 6,49 a R$ 7,29 a gasolina comum; a aditivada de R$ 6,69 o litro passou a R$ 6,79 o diesel de R$ 6,06 e R$ 6,69 o litro.

E no Posto Primeiro, a gasolina comum estava R$ 6,27 e foi para R$ 7,07; a aditivada de R$ 6,29 o litro passou a R$ 7,09 e óleo diesel R$ 5.49 a R$ 6,44.

No posto da Bento os preços estão de R$ 6,99 passaram a R$ 7,29.

Nestes três postos houve filas dos que quiseram aproveitaram os preços antes da suba para abastecer seus veículos.

Os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha serão reajustados para os distribuidores a partir desta sexta-feira (11), conforme anúncio da Petrobras. A variação é consequência direta do conflito entre Rússia e Ucrânia, que começou em fevereiro. A alta será de 18,8% para a gasolina, 24,9% para o diesel e 16,1% para o gás de cozinha. Os valores que serão praticados nas bombas ainda estão indefinidos.

O barril do petróleo está avaliado em US$ 139,38 no mercado internacional, o maior valor em 14 anos. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, fez pressão e chegou a prever valores em torno de US$ 300 por causa do boicote ao país. Essa estimativa faria a gasolina brasileira saltar para R$ 15 o litro.

Vera Soares Pedroso